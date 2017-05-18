Благоустройство Мурманска и улучшение качества городской среды - главная тема рабочего совещания главы региона с министрами, коммунальщиками и администрацией областного центра

Елена Белкина.

Создание комфортной городской среды - одно из главных направлений работы муниципалитетов, тем более, что в стране стартовал приоритетный проект по улучшению облика городов и поселков. На это выделяются немалые средства, но получить их можно при наличии разработанной программы благоустройства, которую региональные власти ждут от руководства Мурманска. Как сказала Марина Ковтун, цитата: "Я понимаю, что это полномочия муниципалитета, но как глава субъекта, уже не могу не реагировать", особо подчеркнув, что это является проявлением прямой заботы власти о людях. Судя по огромному количеству жалоб от мурманчан, город ветшает, а местные чиновники не предпринимают никаких усилий, чтобы с этим бороться, и никто не дает этому должной оценки.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "К сожалению, порядка в Мурманске в последнее время не хватает. Если власти города нечего предложить жителям в плане комфорта, улучшения, украшения повседневной жизни, нет никакой необходимости удивляться оттоку активного населения в другие города нашей страны. Ситуацию необходимо менять, необходим комплексный подход к улучшению качества городской среды, необходимо менять градостроительную политику, политику в области рекламы, здесь не обойтись без внимания архитекторов, хозяйского внимания к облику города".

Сегодня областной центр не отвечает потребностям жителей и не соответствует званию столицы Кольского Заполярья. В Мурманске почти 800 кирпичных домов, из них 56 имеют статус культурного наследия и большинство ему не соответствует. Обследование фасадов проведено. Участники встречи обсудили состояние городских зданий разных форм собственности и меры, которые помогут предотвратить нанесение вреда имуществу и здоровью мурманчан, связанного с плохим состоянием фасадов.

Блиц-опрос: "Много пыли сейчас, и фасады рушатся, страшно ходить с коляской. Покрасить дома, подмести улицы. Как-то неуютно. Не покрашены урны, бордюрчики, как-то грустно все, все старое, все печальное".







