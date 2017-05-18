Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.05.2017 16:55

В Мурманской области продолжается подготовка к Всероссийской выставке-форуму «Вместе – ради детей! Вместе с семьей»

В сентябре Мурманская область примет VIII Всероссийскую выставку-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей». Форум проводится ежегодно Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и является уникальной диалоговой площадкой для обмена эффективными решениями в сфере поддержки детства, продвижения эффективных подходов и механизмов профилактики семейного и детского неблагополучия.

На очередном заседании федерального оргкомитета форума в Москве с докладом о ходе подготовки Мурманской области к предстоящему мероприятию выступит заместитель председателя регионального оргкомитета, первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева. Она представит выездные площадки – ими станут учреждения социальной защиты, образования, здравоохранения, на базе которых реализуются современные технологии и методики работы с семьей и детьми – и расскажет о наиболее успешных проектах и программах по приоритетным направлениям Фонда, которые будут продемонстрированы в рамках работы форума.

/ Министерство социального развития Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.74
Евро = 62.96
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.