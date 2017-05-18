В Мурманской области продолжается подготовка к Всероссийской выставке-форуму «Вместе – ради детей! Вместе с семьей»

В сентябре Мурманская область примет VIII Всероссийскую выставку-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей». Форум проводится ежегодно Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и является уникальной диалоговой площадкой для обмена эффективными решениями в сфере поддержки детства, продвижения эффективных подходов и механизмов профилактики семейного и детского неблагополучия.



На очередном заседании федерального оргкомитета форума в Москве с докладом о ходе подготовки Мурманской области к предстоящему мероприятию выступит заместитель председателя регионального оргкомитета, первый заместитель министра социального развития Мурманской области Светлана Виденеева. Она представит выездные площадки – ими станут учреждения социальной защиты, образования, здравоохранения, на базе которых реализуются современные технологии и методики работы с семьей и детьми – и расскажет о наиболее успешных проектах и программах по приоритетным направлениям Фонда, которые будут продемонстрированы в рамках работы форума.



/ Министерство социального развития Мурманской области /