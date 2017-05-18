Сегодня в Мурманске прошло заседание общественной комиссии по реализации проекта "Единой России" - "Комфортная городская среда"

Наталия Бурдина.

Его задача - благоустройство дворов, причем, обязательно - с учетом мнений самих жителей. На эти работы для регионов в госбюджете заложено 20 миллиардов рублей. Цена вопроса проекта в Мурманске - 88 миллионов. Это федеральные, областные и муниципальные средства. Из 14 заявок в городе было отобрано 11. В списке - один из дворов на Достоевского, а также несколько - в Ленинском округе.

Председатель комитета по развитию городского хозяйства администрации г. Мурманска Константин Мастюгин: "Шесть дворовых территорий объединенных с 8 домами по улицам Миронова, Бредова и Гагарина. Там также предусмотрена замена покрытия, устройство пешеходных дорожек, оборудование новых игровых площадок для детей, спортивных площадок, устройство наружного освещения".

Программа "Городская среда" рассчитана до 2022 года. Поэтому у мурманчан еще есть время подать заявку в комиссию. Главное - конкретизировать предложения по благоустройству. Также предоставить протокол общего собрания жильцов, тем самым подтвердив их согласие на проведение работ. Что касается старта проекта в Мурманске, то уже в июле пройдет конкурс на выбор подрядчиков. Затем начнутся ремонты.

Региональный координатор проекта "Комфортная городская среда", заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Тамара Прямикова: "Будем вместе с членами общественного Совета выезжать на места, смотреть, чтобы не думали, как некоторые - как всегда что-то придумали на бумаге, непонятно куда деньги уйдут - нет, будем контролировать".







