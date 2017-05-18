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18.05.2017 16:17

Права собственников помещений в многоквартирных домах по распоряжению общим имуществом обсудили участники совещания в Мурманске

Сегодня в Мурманске состоялось совещание на тему «Обеспечение прав собственников помещений в многоквартирных домах – стратегическая задача реформирования ЖКХ». Оно проходило в рамках рабочей поездки в Мурманскую область руководителя Федеральной комиссии по контролю обеспечения имущественных прав собственников помещений многоквартирных домов в субъектах и муниципальных образованиях Российской Федерации Андрея Пинчукова. Организаторами совещания выступили Государственная жилищная инспекция Мурманской области совместно с региональным центром общественного контроля в сфере ЖКХ НП «ЖКХ Контроль».

Открывая мероприятие, заместитель губернатора Евгений Никора отметил, что принятие мер по восстановлению законных прав собственников на общее имущество в многоквартирном доме является одной из задач Правительства Мурманской области, определенной Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации на период до 2020 года.

Доля в праве собственности на общее имущество не может быть предметом различного рода сделок или самостоятельно переходить от одного лица к другому, она не подлежит самостоятельной регистрации. Изъятие отдельных элементов общего имущества многоквартирного дома способно привести к крайне негативным последствиям, нарушить надлежащую эксплуатацию важнейших элементов строительных конструкций и инженерных систем, акцентировал внимание собравшихся Е.Никора.

Андрей Пинчуков представил рекомендуемую схему и алгоритм организации процесса по восстановлению прав собственников, поделился опытом реализации подобных мероприятий в других субъектах Российской Федерации, ознакомил участников совещания с судебной практикой.

О мерах, принимаемых органами жилищного надзора для обеспечения прав собственников помещений многоквартирных домов, доложила начальник Государственной жилищной инспекции Мурманской области – главный государственный жилищный инспектор Мурманской области Алена Кузнецова.

Председатель комитета имущественных отношений администрации города Мурманска Руфат Синякаев проинформировал о соответствии прогноза плана приватизации муниципального имущества требованиям отсутствия в нем общедомового имущества.

Представленная докладчиками информация вызвала активное обсуждение. Работа по восстановлению законных прав собственников помещений многоквартирных домов будет продолжена.

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