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18.05.2017 16:15

В Мурманске состоится презентация туристического потенциала Республики Крым

25 мая в Мурманске состоится презентация туристического потенциала Республики Крым. Она организована в рамках реализации Соглашения между Правительством Мурманской области и Советом Министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве.

Целью презентации станет укрепление деловых контактов между регионами, активизация обмена опытом в туристской сфере, информирование жителей Мурманска и области о курортных и туристических возможностях отдыха в Крыму в сезоне 2017 года. Крымская делегация представит, в частности, летние программы пляжного отдыха, делового туризма, экскурсионные, лечебные и оздоровительные программы.

В преддверии летнего сезона 2017 года презентация туристического потенциала Республики Крым уже состоялась в ряде российских городов, среди которых Москва, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Новосибирск, Казань, Краснодар и другие. Крымская делегация завершит свою рабочую поездку в Мурманской области.

Зарегистрироваться в качестве участника презентации туристического потенциала можно по телефонам 486 518 (Ковальчук Марина), 486 375 (Мальцев Денис).

Презентация туристического потенциала Республики Крым начнется 25 мая в 11.00 (г.Мурманск, пр.Ленина, 75, первый подъезд, II этаж, каб.21). Она организована Министерством экономического развития Мурманской области совместно с региональным Министерством развития промышленности и предпринимательства.

/ Министерство экономического развития Мурманской области /
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