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18.05.2017 15:35

В Мурманской области существенно снизился размер задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятий

За прошедшую неделю в Мурманской области произошло существенное снижение размера задолженности по выплате заработной платы перед работниками предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории региона. Оно обусловлено погашением долгов перед 2674 работниками обособленного подразделения «Мурманское» АО «Главное управление жилищно-коммунального хозяйства» Министерства обороны РФ в размере 102 млн рублей.

Для выяснения причин и обстоятельств возникновения задолженности руководство ОП «Мурманское» АО «ГУ ЖКХ» неоднократно приглашалось на заседания рабочей группы по вопросам социально-экономического развития, занятости населения и мониторингу финансово-экономического состояния системообразующих предприятий и организаций Мурманской области, в состав которой входят представители исполнительных органов государственной власти, прокуратуры Мурманской области, территориальных подразделений федеральных органов государственной власти, общественных организаций.

Всего с начала года в результате целенаправленных действий регионального правительства и оперативной работы членов рабочей группы удалось погасить задолженность по заработной плате в размере 351 млн рублей перед работниками 13 предприятий региона.

/ Комитет по труду и занятости населения Мурманской области /
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