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19.05.2017 10:00

Сегодня заместитель руководителя Рособрнадзора в ходе «горячей линии» ответит на вопросы об организации ГИА в 2017 году

«Горячая линия», посвященная проведению государственной итоговой аттестации (ГИА) в 2017 году,  пройдет в ситуационно-информационном центре Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки сегодня в 11:00.

 Заместитель руководителя Анзор Музаев и специалисты Рособрнадзора ответят на вопросы выпускников, родителей и педагогов, касающиеся:
 · организации и проведения в 2017 году ЕГЭ и ГИА-9;
 · содержания контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ГИА-9;
· особенностей проведения государственной итоговой аттестации  для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья;
 · минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
 В настоящее время уже принимаются вопросы:
- по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru
- на странице Рособрнадзора в социальных сетях  
 
Сегодня с 11:00 до 12:00 мск вопросы будут приниматься по телефону «горячей линии» +7 495 984 89 19.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра Рособрнадзора будет проводиться онлайн-трансляция.

Министерство образования и науки Мурманской области
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