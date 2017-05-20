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20.05.2017 10:00

21 мая – День полярника

Уважаемые северяне! Поздравляем вас с Днем полярника! С 2013 года в честь открытия в 1937 году первой дрейфующей станции «Северный полюс» мы чествуем тех, кто связал свою жизнь с освоением арктических просторов.

Мы вспоминаем всех, кто в прошлые столетия с неимоверными трудностями прокладывал первые маршруты в Арктику, открывал новые земли и их несметные природные богатства, порой жертвуя собственной жизнью ради торжества науки, ради славы Отечества. Пророчество Михаила Ломоносова о прирастании богатств России Северным океаном остается актуальным и сегодня. Нефте- и газодобытчики, моряки, ученые, военные – сегодня Арктика становится все более многолюдной. Освоение месторождений арктического шельфа и защита российских интересов на Крайнем Севере требуют присутствия множества людей и самой современной техники. Кроме того, полярниками с полным правом могут считать себя и жители Арктической зоны России, к которой относится и Мурманская область. Мы, жители заполярного края, как никто другой знаем, что даже самая передовая техника не делает Арктику менее суровой. Снегопады, метели, морозы и штормовые ветра, мрак полярной ночи – эти климатические факторы закалили нас, породили феномен северного характера. Недаром люди Севера славятся открытостью и прямодушием, гостеприимством и отзывчивостью, готовностью прийти на помощь в беде.
Дорогие земляки! От всей души желаем вам крепкого здоровья, душевного тепла, добра, счастья и мира вашим семьям!


Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин

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