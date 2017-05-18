В Никеле пройдет «Ночь музеев»

20 мая с 17 до 24 часов в Историко-краеведческом музее поселка Никель пройдет Всероссийская акция «Ночь музеев».

В мероприятии примут участие руководитель Центра народов Севера Надежда Чупрова и президент Ассоциации кольских саамов Елена Яковлева.

«Ночь музеев» - акция, посвященная Международному дню музеев 18 мая, проводимая более чем в сорока странах Европы. В этот день многие музеи работают бесплатно и непривычно долго — в вечернее и ночное время, а для посетителей готовят уникальные мероприятия.

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области