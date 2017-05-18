Мурманский областной суд оставил без изменения приговор в отношении наркосбытчика

Приговором Первомайского районного суда от 22.03.2017 молодой человек, ранее судимый, осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере).

В судебном заседании установлено, что он за денежное вознаграждение сбыл жителю г.Мурманска наркотическое средство гашиш массой 4, 93 гр. и 4, 99 гр.

Оставшуюся часть наркотического средства гашиш массой 38, 02 гр. подсудимый хранил с целью незаконного сбыта, однако свои действия, направленные на незаконный сбыт данного наркотического средства, довести до конца не смог, поскольку был задержан сотрудниками полиции, а наркотическое средство было изъято из незаконного оборота.

За совершенное преступление северянину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

При назначении наказания суд учел, что подсудимый совершил особо тяжкое преступление, направленное против здоровья населения, при этом ранее был судим к реальному лишению свободы за совершение преступления аналогичного характера, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

Осужденный обжаловал приговор суда в апелляционном порядке, полагая, что назначенное ему наказание является чрезмерно суровым.

Мурманский областной суд, рассмотрев апелляционную жалобу осужденного, согласился с мнением прокурора об отсутствии оснований для снижения срока назначенного наказания и оставил приговор без изменения, а жалобу осужденного – без удовлетворения.

Приговор суда вступил в законную силу.

Прокуратура Мурманской области