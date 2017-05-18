Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
18.05.2017 17:20

В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Древо жизни»

20 мая в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, 2 этаж, Малый зал) в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» состоится торжественное открытие выставки «Древо жизни».

Выставка является защитным проектом выпускников II курса Школы юного музейщика - учеников старших классов мурманских школ, которые приобщались к музееведческой науке и мировой художественной культуре.На выставке будут представлены произведения декоративно-прикладного искусства из дерева, а также работы в технике лоскутного шитья из фондов областного художественного музея.
Выпускники самостоятельно готовят и открывают выставку. Предварительно выбирают экспонаты из фондов музея, изучают творчество авторов произведений, участвуют в монтаже выставки, проводят экскурсию.
Выставка будет работать до 18 июня.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.74
Евро = 62.96
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.