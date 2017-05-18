В Мурманском областном художественном музее состоится торжественное открытие выставки «Древо жизни»

20 мая в 17.00 в Мурманском областном художественном музее (г. Мурманск, ул. Коминтерна, д.13, 2 этаж, Малый зал) в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» состоится торжественное открытие выставки «Древо жизни».

Выставка является защитным проектом выпускников II курса Школы юного музейщика - учеников старших классов мурманских школ, которые приобщались к музееведческой науке и мировой художественной культуре.На выставке будут представлены произведения декоративно-прикладного искусства из дерева, а также работы в технике лоскутного шитья из фондов областного художественного музея.

Выпускники самостоятельно готовят и открывают выставку. Предварительно выбирают экспонаты из фондов музея, изучают творчество авторов произведений, участвуют в монтаже выставки, проводят экскурсию.

Выставка будет работать до 18 июня.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области