В Кольском районе прошел обучающий семинар для библиотекарей «Инновации в продвижении экологической книги»

В Межпоселенческой библиотеке Кольского района состоялся районный обучающий семинар «Инновации в продвижении экологической книги», посвященный Году экологии в России. В семинаре, организованном для библиотекарей Кольского района, приняли участие специалисты Мурманской областной научной библиотеки.

Специалисты Межпоселенческой библиотеки Кольского района представили опыт проведения необычного экологического урока «Суд ведёт Красная книга».

Библиотекари областной научной библиотеки познакомили участников семинара с инновационными методами и формами продвижения книги и чтения в виртуальной среде, особое внимание было уделено библиотечным сайтам и представительствам библиотек в социальных сетях, сетевым проектам, конкурсам буктрейлеров и буктьюберов.

Также собравшиеся обсудили возможности виртуальной среды для повышения квалификации библиотечных специалистов, дистанционного образования.

Завершился семинар библиоквестом «Зелёный день в библиотеке».

Комитет по культуре и искусству Мурманской области