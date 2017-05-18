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18.05.2017 14:10

Снег, песок, мусор. Мурманские "коммунальщики" продолжают борьбу с последствиями снежной зимы во дворах

Любовь Дубова.

И вновь о чистоте городских дворов. Снег, песок и мусор. Мурманские "коммунальщики" продолжают борьбу с последствиями снежной зимы. Насколько качественно это получается, проверяет административная комиссия и депутаты горсовета. Сегодня специалисты работали в Первомайском округе. Улица Баумана, дом 5 - в протоколы проверок адрес попадает не впервые. Управляющая компания на жалобы реагирует, однако появились новые вопросы по содержанию придомовой территории. В соседнем дворе шумит техника. Её жители многоэтажек ждали давно.
Заместитель председателя Совета депутатов г. Мурманска Михаил Белошеев: "Очень приятно, что мурманчане такие активные. А результаты нашего выезда будет составление акта с тем, чтобы был вывезен песок, который мы видим на Баумана, 5, по непонятным причинам складированный. Затем вывоз снега с территории двора, где мы находимся, и благоустройство детских площадок. Все это находится в зоне ответственности управляющих компаний".
Программа "Мурманск - город чистоты" дает свои результаты. В скверах, парках, на улицах и проспектах областного центра стало чище. Во дворах ситуация не самая благополучная. Оценкой качества работы управляющих компаний зачастую становятся протоколы и штрафы.
Ведущий специалист отдела по взаимодействию с ЖКХ управления Первомайского округа Ольга Ивкова: "За текущий год у нас за нарушение требований правил благоустройства назначено 1 миллион 982 тысячи 600 рублей. Также за текущий год вывезено 53 тысячи 450 метра кубических снега, сформированного управляющими компаниями на территориях жилфонда".
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