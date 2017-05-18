Расчёты радиотехнических подразделений ПВО Северного флота победили во втором этапе конкурса «Воздушные рубежи – 2017»

Радиотехнические расчёты соединения противовоздушной обороны Северного флота (СФ) победили во втором этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений радиотехнических войск Военно-морского флота России «Воздушные рубежи – 2017».

В состязании профессионального мастерства также принимали участие расчёты радиолокационных станций Балтийского и Тихоокеанского флотов.

От Северного флота в конкурсе были задействованы лучшие расчеты радиолокационных станций «Каста 2-2» и «Подлёт» по слежению за воздушной обстановкой, дислоцирующихся в Мурманской и Архангельской областях.

Боевые расчёты радиолокационных странций «Каста 2-2» и «Подлёт» продемонстрировали высокий уровень теоретических знаний и практических навыков.

В ходе проведения практической части конкурса участники выполнили нормативы по развёртыванию и свёртыванию РЛС, обнаружению воздушных целей и выдаче информации о них на командный пункт. Помимо этого, водители соревновались в прохождении маршрута на автодроме, преодолении зараженного участка местности, огневой подготовке.

По итогам состязаний победу одержали расчёты радиотехнических подразделений радиотехнического полка (РТП) Северного флота, дислоцированного в Архангельской области. Личный состав расчётов будет поощрён приказом командующего Северным флотом.

За подготовку учебно-материальной базы для проведения второго этапа конкурса по полевой выучке «Воздушные рубежи – 2017» и качественную организацию подготовки личного состава командир радиотехнического полка соединения ПВО СФ полковник Александр Севастей, командир радиотехнического батальона РТП подполковник Роман Кушаварев и заместитель начальника штаба РТП майор Денис Чаплыгин представлены к награждению медалью «Адмирал Флота Советского Союза С.Г.Горшков».

Расчёты радиотехнических подразделений противовоздушной обороны Северного флота примут участие во Всероссийском этапе конкурса подразделений РТВ «Воздушные рубежи- 2017», который состоится во второй половине июня на полигоне Ашулук в Астраханской области.

Пресс-служба Северного флота