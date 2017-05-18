Мурманские студенты на один день стали полицейскими

Десять студентов из Мурманской академии экономики и управления – пятеро юношей и пятеро девушек – накануне в областном центре прошли своеобразную стажировку на базе отдельного батальона ДПС УГИБДД УМВД России по г. Мурманску и отдельного батальона ППС УМВД России по г. Мурманску.

Ребята прибыли в строевые подразделения полиции перед инструктажами дежурных нарядов. После доведения оперативной обстановки и постановки задач студенты вместе с полицейскими отправились на маршруты патрулирования.

Юноши стали на один день сотрудниками дорожно-патрульной службы, выезжая в составе экипажей на место ДТП. Работа ответственная и сложная, поделились ребята своими впечатлениями. Студентам повезло – в период их «дежурства» по городу произошло несколько столкновений без пострадавших. Ребята не увидели тяжких последствий после ДТП, которые могут наступить в результате безответственного отношения к соблюдению Правил дорожного движения. Дорожные полицейские первыми прибывают на место серьезных ДТП, видят травмы, которые получают люди.

Девушки заступили на службу в составе нарядов патрульно-постовой службы. Студенткам тоже повезло – за период их стажировки полицейским не поступали вызовы на место чрезвычайных происшествий. Один экипаж проследовал по указанию дежурного и задержал нетрезвого жителя областного центра, другие наряды просто патрулировали город в целях обеспечения общественного порядка. Однако даже такое спокойное дежурство помогло студентам почувствовать себя настоящими стражами правопорядка.

Стажировка студентов на базе строевых подразделений прошла в рамках профориентационного проекта «Хочу работать в полиции», который реализуется в Мурманской области по инициативе руководства ЦПП УМВД области с конца прошлого года. В течение года участники проекта будут знакомиться с работой полицейских. чтобы в дальнейшем после завершения учебного заведения прийти работать в полицию. Ребята уже освоили стрельбу из пневматического оружия на базе учебного центра полиции. Кроме того, в рамках проекта студенты побывают в других подразделениях полиции, чтобы возможно в дальнейшем после завершения учебного заведения прийти работать в полицию.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области