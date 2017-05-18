В столице Заполярья завершилось очередное заседание Мурманской областной Думы

Елена Ямаш.

Буквально час назад завершилось очередное заседание Мурманской областной Думы. Большинство вопросов повестки касалось проектов законов, приводящих региональное законодательство в соответствие с федеральным. В первом чтении рассматривался законопроект, который вносит дополнения в областной закон об оценке эффективности налоговых льгот. Процесс по передаче регионам права самостоятельно устанавливать льготы и пониженные ставки по налогам, ранее предусмотренным федеральным законодательством, продолжается.

Председатель Мурманской областной Думы, фракция "Единая Россия" Сергей Дубовой: "В первую очередь мы рассчитываем, что это будет эффективно для малого бизнеса, привлечения инвестиций. Льготное налогообложение – не самоцель работы правительства и законодательной власти. Если мы даем какие-то преференции, от этого должен быть результат".

Еще один ключевой вопрос, рассмотренный дополнительно, - обращение в федеральные органы власти о выделении субсидий региональному здравоохранению. При рассмотрении бюджета федерального фонда обязательного медицинского страхования во втором чтении субвенции для Мурманской области были уменьшены почти на 660 миллионов рублей. Эти средства необходимы региону, в первую очередь, - для выполнения обязательств по повышению зарплаты медицинских работников.

Заместитель председателя комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Олег Минин: "На мой взгляд, вопрос поднят своевременно, но немного не в том ключе, в котором мне бы хотелось, как заместителю председателя комитета. Хотелось бы, чтобы вопрос ставился об увеличении коэффициента исчисления межбюджетных трансфертов, идущих на Мурманскую область. Чтобы это была не разовая передача денег, не разовая субвенция из федерального бюджета, чтобы это было на постоянной основе".