В столице Заполярья состоялось очередное заседание Мурманской областной Думы

Елена Ямаш.



Сегодня продолжилось заседание Мурманской областной думы. В повестке - порядка 20 вопросов. Ключевые касались льготного налогообложения и выделения заполярному здравоохранению федеральных субсидий.

В первом чтении приняты дополнения в областной закон об оценке эффективности налоговых льгот. Процесс по передаче регионам права устанавливать их самостоятельно продолжается. Итогом должны стать развитие малого бизнеса и привлечение инвестиций.

Председатель Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Сергей Дубовой: "Льготное налогообложение – не самоцель работы правительства и законодательной власти. Если мы даем какие-то преференции, от этого должен быть результат".

Еще один ключевой вопрос - обращение в федеральные органы власти о выделении субсидий региональному здравоохранению. При рассмотрении бюджета федерального фонда обязательного медстрахования, субвенции для региона были уменьшены почти на 660 миллионов рублей. Эти средства необходимы, в первую очередь, для выполнения обязательств по повышению зарплат медиков.

Заместитель председателя комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Олег Минин: "Хотелось бы, чтобы вопрос ставился об увеличении коэффициента исчисления межбюджетных трансфертов, идущих на Мурманскую область. Чтобы это была не разовая передача денег, не разовая субвенция из федерального бюджета, чтобы это было на постоянной основе".

Корректировка областного бюджета на 2017 год. Ряд социальных направлений нуждаются в дополнительном финансировании - уверены депутаты.

Председатель комитета по труду, вопросам миграции и занятости населения Мурманской областной Думы, руководитель фракции "Справедливая Россия" Александр Макаревич: "Наши муниципалитеты и профильные ведомства должны получить необходимые ресурсы для решения вопросов, которые касаются предписаний надзорных органов - речь идет об объектах социальной сферы".

На сегодняшнем заседании с докладом по итогам работы в 2016 году выступил уполномоченный по защите прав человека в Мурманской области. В адрес омбудсмена поступило более 800 обращений.

Депутат Мурманской областной Думы, руководитель фракции КПРФ Геннадий Степахно: "Отчет составлен очень грамотно, я бы сказал, с педантичностью и военной точностью, он сделал хороший анализ всей работы, которую проводила эта наша структура".

Вызвавший активное обсуждение законопроект о продлении времени реализации алкоголя в Мурманской области снят с повестки, инициаторы - фракция ЛДПР - намерены вернутся к этой теме.

Председатель комитета по экономической политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Мурманской областной Думы, руководитель фракции ЛДПР Максим Белов: "30 июня мы собираемся провести отдельную встречу с главами администраций Мурманской области, чтобы еще с ними обсудить из позицию по этому вопросу".

Завершить первую часть парламентского сезона депутаты планируют в июне. До ухода на каникулы пройдут еще два заседания облдумы.



