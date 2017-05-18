«Гринландия» готовится к встрече гостей

Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия», бессменным организатором и идейным вдохновителем которого является депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук, призван сплотить людей во имя добрых дел. Поэтому девиз «Гринландия – 2017» «Я, ты, он, она – вместе целая страна!» был выбран не случайно. Цель «Гринландии» - быть не просто большим музыкальным мероприятиям. Но и объединять людей, живущих в нашей огромной стране, в которой нет места разделению по нациям или вероисповеданиям.

На фестивале ожидается целая плеяда известных людей. «Гринландию» посетят первая женщина-космонавт Валентина Терешкова. Олимпийский чемпион по бобслею Алексей Воевода, народный артист Иосиф Кобзон и многие другие.

Фестивальная поляна традиционно будет разбита на несколько крупных лагерей: регионов России, лагерь районов Кировской области, а также студенческий, семейный и корпоративный. Уже сейчас оргкомитет принимает заявки на заселение.

В этом году на фестивале вновь откроется педагогическая площадка. На поляне у села Башарово соберутся молодые учителя, у которых есть идеи, есть желание брать профессиональные высоты, воспитывать юных граждан России.

Насыщенной и разнообразной обещает быть творческая часть фестиваля. Одновременно будут работать три сцены: главная, малая и военно-патриотическая. Традиционно сотни авторов-исполнителей пройдут прослушивание в творческих мастерских, по итогам которых лучшие пройдут отборочный тур и выступят на малой сцене. А обладатель «Гран-при» и лауреаты фестиваля выступят на гала-концерте вместе с приглашенными мэтрами авторской песни. В числе гостей и членов жюри такие известные авторы-исполнители, как Галина Хомчик, Константин Тарасов, Елена Фролова, Вадим и Валерий Мищуки, дуэт «Зеленая Лампа», Юлия Зиганшина и многие другие. А вот кто станет специальным гостем фестиваля организаторы пока держат в секрете. Можно лишь предположить, что традиционно это будет звезда российской величины.

Гостей поляны ждут традиционные спортивные соревнования по футболу, волейболу, гиревому спорту, перетягиванию каната, армрестлингу и шахматам.

Отдельная, но не менее насыщенная программа ждет и маленьких гостей. скучать малышам буде некогда. В детском городке для них откроется «Академия сказок», где ребятам смогут заниматься рукоделием, различными видами искусства и выучить подвижные игры, в которые играли их родители, бабушки и дедушки, когда не было компьютеров. Речь о таких легендарных забавах как лапта, старики-разбойники, «резиночка», «ручеек» и других.

Как всегда для гостей организованы различные конкурсы. Например, все пользователи соцсетей традиционно имеют возможность побороться за ценные призы фотоконкурса. Профессиональное жюри выберет лучшие из тех работ, которые набрали наибольшее количество «лайков».

- Секрет поистине народного успеха «Гринландии» в том, что здесь можно раскрыть свое сердце и быть искренними, - уверен Олег Валенчук. – И в этом году на фестивальной поляне каждый найдет для себя моменты радости и счастья.

XXV Всероссийский фестиваль авторской песни «Гринландия» состоится 21-23 июля 2017 года на берегу реки Быстрица у села Башарово Кировской области.

Подробности на сайте www.grinlandia.ru