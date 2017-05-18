Губернатор Марина Ковтун – о проблеме с вывозом мусора в Печенгском районе: вина управляющей компании, но и ответственность местных властей

После многочисленных сообщений в соцсетях о катастрофической ситуации с вывозом бытового мусора, сложившейся в гарнизонах Печенгского района, губернатор Марина Ковтун начала рабочую поездку в муниципалитет с посещения Луостари.

Фотографии, присланные жителями, красноречиво говорили – мусор не вывозится слишком долгое время.

Как рассказала Марина Ковтун на встрече с жителями поселка, к таким ужасающими последствиям привело бездействие управляющей компании – обособленного подразделения «Мурманский» ООО «Главное управление жилищным фондом», находящегося в ведении Минобороны. Руководство компании не заключило договор с подрядчиком на вывоз мусора. Конкурс на определение нового подрядчика был проведен с опозданием 16 мая, заключение контракта ожидается только к 22 мая. К решению проблемы губернатору Марине Ковтун пришлось привлечь командующего Северным флотом Николая Евменова.

«Благодаря этому мусорные кучи испарились за ночь! Но, честно говоря, то, что я увидела на фотографиях накануне, – превзошло самые дурные ожидания. Это ни в какие ворота не лезет, поселки буквально утопали в мусоре! Я все прекрасно понимаю – управляющая компания вам не подчиняется. Вы ждали, пока губернатор и командующий эту проблему решат? Почему проблема была так запущена? Почему вы довели людей до отчаяния? Для чего нужны муниципальные служащие, если мне приходится выезжать на мусорные кучи», – обратилась Марина Ковтун к главам муниципальных образований Печенгского района.



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