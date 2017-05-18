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18.05.2017 16:00

ГИМС предупреждает: весенний лед опасен!

Беспечность людей, не задумывающихся над последствиями перехода водных объектов по ослабленному льду, может сократить не только расстояние до намеченной цели. В целях предупреждения несчастных случаев на водных объектах в весенний период  Государственная инспекция по маломерным судам  МЧС России по Мурманской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения осторожности при посещении водоемов.

Дело в том, что во время оттепели лёд подтаивает, размывается водой, становится рыхлым. Слой вновь выпавшего снега маскирует проталины, трещины и другие изменения структуры льда. Также необходимо помнить, что пористый рыхлый лёд проваливается без предупреждающего потрескивания. Особенно опасен выход на ледяной покров в темное время суток, когда не заметны проталины и значительно возрастает риск попасть в полынью.
Переправляться через водоёмы по непрочному льду запрещается! 
Родителям и педагогам учебных заведений рекомендуем усилить контроль за детьми и провести с ними дополнительные беседы об опасности выхода на весенний лед.
Также обращаем внимание на необходимость соблюдения требований знаков, запрещающих выход на лед, которые установлены в наиболее опасных местах на берегах водоемов.
Уважаемые жители и гости Мурманской области, во избежание несчастных случаев не выходите и не выезжайте на снегоходах на лед в весенний период!

Главное управление МЧС России по Мурманской области
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