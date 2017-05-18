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18.05.2017 15:20

УФСИН России по Мурманской области приглашает желающих обучаться в вузах ФСИН России на Единый кадровый день

20 мая 2017 года в 11:00 в административном здании УФСИН России по Мурманской области (г. Мурманск, ул. Папанина, д.17) пройдёт Единый кадровый день для желающих пройти обучение в ведомственных вузах ФСИН России.

Это последняя возможность обратиться в региональный УФСИН за получением целевого направления для поступления в этом году в высшие учебные заведения ФСИН России.
На мероприятии будут освещены вопросы о порядке поступления, о проблемных моментах при оформлении на службу, а также о социальных гарантиях сотрудников УИС.
Приглашаются все желающие обучаться в вузах ФСИН России, не имеющие ограничений для приёма на службу.
К будущим абитуриентам предъявляются следующие требования: наличие гражданства Российской Федерации и отсутствие гражданства иного государства; возраст до 25 лет; отсутствие судимостей; образование не ниже среднего общего полного; уровень физической подготовки, позволяющий сдать нормативы, соответствующие медико-возрастной групп; годность к службе по состоянию здоровья и психологическим параметрам, определяемая при прохождении медицинского освидетельствования военно-врачебной комиссией.
При посещении мероприятия просьба иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Телефоны для справок в отделе по работе с личным составом УФСИН России по Мурманской области: (8152) 40-40-56, 40-40-57. 

Пресс-служба УФСИН России по Мурманской области
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