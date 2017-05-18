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18.05.2017 12:07

Сотрудники Росгвардии задержали угонщиков

17 мая 2017 года около 3 часов ночи находящийся на маршруте патрулирования наряд группы задержания Отдела вневедомственной охраны по г. Мурманску, проезжая перекресток улиц Прибрежная – Достоевского, обратил внимание на автомобиль марки «ВАЗ 2109», который был прижат правым боком к ограждению дороги. Рядом с автомобилем находились трое граждан. Сотрудники Росгвардии приняли решение остановиться и выяснить, что случилось. Оказалось, молодые люди не имеют при себе документов на данный автомобиль, к тому же у всех троих имеются признаки алкогольного опьянения. Так как имелись основания подозревать задержанных в угоне транспортного средства, на место происшествия сотрудники вневедомственной охраны вызвали наряд ДПС и следственно-оперативную группу. У одного из молодых людей было сильное рассечение кожных покровов лица, поэтому также была вызвана бригада скорой помощи, которая госпитализировала пострадавшего в медицинское учреждение г. Мурманска. Остальные были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Как выяснилось позже, доставленный в больницу гражданин 1989 года рождения после распития алкогольных напитков предложил своим друзьям покататься на чужом автомобиле. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», которая предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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