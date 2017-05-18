Активисты ОНФ составляют рейтинг разбитых дорог Мурманской области

После презентации на региональном уровне проекта Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в феврале 2017 г. жители Мурманской области и общественники активно включились в работу по заполнению карты. За первые месяцы на ней появилось 57 объектов, 66 человек оставили свой голос. Несмотря на то, что процедура нанесения дорог на карту и голосования достаточно проста, у многих пользователей она вызывала вопросы. Чтобы упростить процесс и привлечь к нему как можно больше жителей Мурманской области, активисты регионального отделения ОНФ разработали пошаговую инструкцию обращения с картой «убитых» дорог, разместили ее в СМИ и социальных сетях и предложили населению принять участие в составлении рейтинга «убитых» дорог.

Его назначение – определить, какие именно дороги вызывают наибольшее количество нареканий со стороны непосредственных их пользователей: водителей и пешеходов. Чтобы принять участие в формировании рейтинга, много времени не требуется: достаточно зайти на сайт dorogi-onf.ru, зарегистрироваться, выбрать населенный пункт и проголосовать за ту дорогу, которая кажется наиболее проблемной. Результаты не заставили себя долго ждать: только за одну неделю активность жителей региона выросла почти в 3,5 раза – количество голосов увеличилось до 234.

«На сегодняшний день на карту нанесено 79 дорог общей протяженностью 29 км. Наибольшее количество нареканий вызывают улица Подгорная и Нижне-Ростинское шоссе в Мурманске – за них отдано по десять голосов. Чуть меньше – у Североморского шоссе. По восемь голосов у улиц Володарского, Невского и Лобова. Столько же набрал проспект Ленина в Мончегорске. За последнюю неделю на карте появились объекты, расположенные в Кандалакше и Никеле, прежде эти муниципальные образования на ней не значились. Отрадно, что существенно выросло и количество новых пользователей. Люди не сидят сложа руки, и это уже шаг в направлении хороших дорог», – сказал координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Мурманской области Андрей Шарков.

На сегодняшний день на карте «убитых» дорог фигурируют дороги Мурманска, Колы, Апатитов, Кандалакши, Мончегорска, Оленегорска, Никеля и Умбы. Информацию по каждой из них общественники направили в администрации муниципалитетов и ГИБДД, по объектам регионального значения – в министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области. Первыми на запрос отреагировали власти Мончегорска: по результатам выполнения геодезической съемки территории нанесенного на карту участка проспекта Ленина будет принято решение о необходимости его обустройства сетью ливневой канализации. А после разработки проекта и составления сметной документации, исходя из объема необходимых средств, администрация определит время проведения работ.

«Наша задача – оперативно донести до руководства муниципальных образований нанесенную на карту информацию, чтобы власти использовали ее при составлении планов ремонта», – отметил Шарков.

Общероссийское общественное движение

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»