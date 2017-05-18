Всероссийскую проверочную работу по истории напишут около 1800 выпускников школ Мурманской области

Сегодня проходит последняя в этом учебном году Всероссийская проверочная работа. Задания по истории выполняют 11-классники, не выбравшие данный предмет для сдачи ЕГЭ.

Эта проверочная работа проводится в 2017 году в режиме апробации, участие в ней школ является добровольным. В Мурманской области работу по истории напишут около 1800 школьников.

Проверочная работа по истории включает в себя 12 заданий (8 – базового уровня, 4 – повышенного). На ее выполнение отводится 1 час 30 минут.

Работа содержит задания по истории России с древнейших времен до наших дней и истории родного края. Она проверяет знание следующих разделов курса истории основного общего и среднего общего образования: «От Древней Руси к Российскому государству», «Россия в XVI-XVIII вв.: от великого княжества к империи», «Российская империя в XIX – начале XX в.», «Россия, СССР в 1914-1991 гг.», «Российская Федерация в 1992-2012 гг.».

Участники проверочной работы должны продемонстрировать уровень овладения базовыми историческими знаниями, опытом применения историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений, умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. Задания также проверяют знание учащимися истории, культуры родного края.

Министерство образования и науки Мурманской области напоминает, что Всероссийская проверочная работа не является аналогом государственной итоговой аттестации. Ее результаты могут использоваться для формирования программ развития образования на уровне муниципалитетов, для совершенствования методики преподавания предметов в конкретных школах, а также для индивидуальной работы с учащимися. Выставлять отметки учащимся за выполнение этой работы школам не рекомендуется, результаты не влияют на получение аттестата.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /