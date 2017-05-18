Губернатор Марина Ковтун поручила администрации Мурманска сформулировать четкую программу улучшения облика города

Елена Белкина.

Благоустройство Мурманска и улучшение качества городской среды — главная тема рабочего совещания главы региона с министрами, коммунальщиками и администрацией города. Создание комфортной городской среды - одно из главных направлений работы муниципалитетов, тем более что в стране стартовал приоритетный проект по улучшению облика городов и поселков. На это выделяются немалые средства, но получить их можно при наличии разработанной программы благоустройства, которую региональные власти ждут от руководства Мурманска.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Если власти города нечего предложить жителям в плане комфорта, улучшения, украшения повседневной жизни, нет никакой необходимости удивляться оттоку активного населения в другие города нашей страны. Ситуацию необходимо менять, необходим комплексный подход к улучшению качества городской среды, необходимо менять градостроительную политику, политику в области рекламы. Здесь не обойтись без внимания архитекторов, такого хозяйского внимания к облику города".

Сегодня областной центр не отвечает потребностям жителей и не соответствует званию столицы Кольского Заполярья. В Мурманске почти 800 кирпичных домов из них 56 имеют статус культурного наследия и большинство ему не соответствуют. Обследование фасадов проведено. Участники встречи обсудили состояние городских зданий разных форм собственности и меры, которые помогут предотвратить нанесение вреда имуществу и здоровью мурманчан, связанного с плохим состоянием фасадов.

Глава администрации г. Мурманска Андрей Сысоев: "Результаты обследования фасадов МКД доведены до сведения руководства управляющих организаций, в их адрес направлено требование в кратчайшие сроки организовать проведение работ по приведению фасадов в надлежащее техническое состояние. Администрацией города Мурманска выданы исковые заявления по указанному вопросу в отношении 115 МКД".