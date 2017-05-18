В Мурманске подвели итоги двух акций в рамках партийного проекта "Старшее поколение", "Спасибо вам, ветераны"

Елена Сивонен.

В Мурманском арктического госуниверситете подвели итоги сразу двух акций в рамках партийного проекта "Старшее поколение". "Спасибо вам, ветераны". Студенты-волонтеры уже шесть лет, в преддверии Дня Победы, помогают героям Великой Отечественной войны, берут на себя часть домашних забот.

Ректор Мурманского арктического государственного университета Андрей Сергеев: "Для университета, конечно, очень важно - институция, потому что одной из наших задач является именно воспитание ребят в духе патриотизма, понимания истории, а с точки зрения их самих - это очень важная задача, поскольку они становятся более добрыми, открытыми, честными людьми".

Еще одна акция "Сосед мудрого возраста" - социально значимый проект, направленный на обучение основам компьютерной грамотности. В роли учителей - также студенты МАГУ. Составляют индивидуальные программы, объясняют своим подопечным, которым далеко за 60, принцип работы с текстовыми редакторами и в сети Интернет. Акцент - на общение по скайпу и в соцсетях.

Председатель регионального отделения общественной организации "Союз пенсионеров России", член Общественного совета по партийному проекту "Старшее поколение" Ольга Аленина: "Совместно с МАГУ мы уже обучили больше 300 человек. В этом году у нас группа была очень большая - 27 человек. По итогам работы этой группы у нас уже два человека из Полярных Зорей будут принимать участие в чемпионате по компьютерному многоборью в Санкт-Петербурге, который пройдет с 25 по 27 мая".