На заседании профильного комитета обсудили вопросы финансирования социальной сферы и медицины Мурманской области

Владимир Волков.

Вопросы финансирования социальной сферы и медицины Мурманской области обсудили депутаты регионального парламента. На заседании профильного комитета прозвучало — необходимы дополнительные средства. Готовятся изменения в программу индексации социальных выплат, в том числе материнского капитала, а также другие законопроекты, которые потребуют больших вложений. Что касается медицины, то все текущие обязательства сохранены в полном объеме. Не исключено, что в конце мая, при очередной корректировке областного бюджета, появятся новые финансовые возможности. Плюс — помощь федеральной казны.

Министр социального развития Мурманской области Сергея Мякишев: "Увеличены средства федерального бюджета на 17-й год на 35 миллионов рублей. Это средства, которые мы привлекли из ПФР на реализацию мероприятий социальной программы, в том числе 33 миллиона на завершение строительства 3-го корпуса и пищеблока Апатитского психоневрологического интерната. У нас по контракту до конца 17-го года эти объекты должны быть введены".





