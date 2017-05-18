Экономика, медицина, образование и экология. Проблемы Арктического региона обсуждали в Мурманске

Наталия Бурдина.

Проблемы Арктического региона обсуждали в Мурманске. 16-я по счету международная научная конференция собрала представителей ведущих университетов и исследовательских институтов Мурманска, Архангельска, Петрозаводска, Апатитов. Работа ведется на нескольких площадках - по десяти секциям. Темы — начиная от экологии, медицины и образования, заканчивая социальными и экономическими. В секции "Физические проблемы" приняли участие эксперты Полярного геофизического института. Они представили результаты исследований, в том числе, по теме воздействия космических и солнечных факторов на различные объекты.

Директор Полярного геофизического института Борис Козелов: "То есть, это на радиосвязь, так и на инфраструктурные объекты, на энергосистемы, то есть, это если прикладные вопросы, также воздействие на биологические объекты, тоже очень интересный вопрос, который, в частности наш институт исследует совместно с Мурманским биологическим институтом".

Свои исследования представили и студенты. К примеру, команда Северного арктического федерального университета Архангельска подготовила работу на тему "Экономика арктических регионов". Как считают ребята, таким муниципалитетам нужна большая господдержка с учетом условий Крайнего Севера.

Доцент кафедры регионоведения международных отношений и политологии Северного арктического федерального университета (г. Архангельск) Анна Богданова: "То есть, любые процессы, которые здесь происходят, они объективно сложные для реализации, чем в других регионах - более центральных, более южных. То есть и затратность более высокая. Например, у производства и жизнь соответственно более дорогая, поэтому практически весь опыт, который, например, мы берем из зарубежных регионов Арктики, он основывается на гос помощи на госдотациях".