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18.05.2017 10:25

Мурманские кадеты принимают участие в XII Всероссийском военно-патриотическом слете кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвященном 75-летию окончания Битвы за Москву и 870-летия Москвы

Команда 10 «А» кадетского класса имени Александра Невского МБОУ Лицей №2 г. Мурманска следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области принимает участие в XII Всероссийском военно-патриотическом слете кадетских классов общеобразовательных учреждений Российской Федерации, посвященном 75-летию окончания Битвы за Москву и 870-летия Москвы, который проходит в городе Одинцово Московской области.

13 мая в Конгрессно-выставочном центре «Патриот» прошла церемония открытия Слета и торжественное построение кадетских команд. В слете участвуют свыше 150 кадет из различных регионов России. Уже в первом конкурсе визитных карточек команд «Будем знакомы. Будем дружить» мурманским кадетам удалось добиться значительного успеха и занять почетное 2-ое место. Наши ребята в творческой форме рассказали о кадетском движении системы Следственного комитета, городе-герое Мурманске, своих достижениях в учебе, спорте и творчестве. Следственное управление поздравляет кадетов и желает дальнейших побед в конкурсных испытаниях Слета.

СУ СК РФ по Мурманской области
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