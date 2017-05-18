К четырем годам лишения свободы приговорен житель Мурманска, совершивший преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении жителя города Мурманска. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные в отношении несовершеннолетней).

Следствием и судом установлено, что шестого марта 2016 года, злоумышленник, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь в кухне квартиры, расположенной в доме по улице Старостина в городе Мурманске, осознавая, что своими преступными действиями он нарушает половую неприкосновенность несовершеннолетней потерпевшей, находящейся в беспомощном состоянии, действуя умышленно, с применением насилия, с целью удовлетворения своей половой страсти, совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Приговором суда мужчина признан виновным в инкриминируемом преступлении, ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год после освобождения. Приговор в законную силу не вступил.

СУ СК РФ по Мурманской области