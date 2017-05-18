Сегодня - Международный день музеев

Владимир Волков.

Поздравления в адрес музейных работников направили глава региона Марина Ковтун, председатель регионального парламента Сергей Дубовой и федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин. Традиционно в этот день посетителям предлагается бесплатно осмотреть экспозиции. В Мурманской области традиционная "Ночь музеев" состоится в субботу. Акция посвящена году экологии и 100-летию октябрьской революции. Областной и художественный музеи подготовили для посетителей обширную познавательно- развлекательную программу.





