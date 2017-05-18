"Мультикультурная литература Европы и США". Мурманская областная научная библиотека приглашает на публичную лекцию

Елена Ястребова.

"Мультикультурная литература Европы и США". Сегодня в Мурманской областной научной библиотеке состоится публичная лекция. Тема обсуждения - мультикультурализм в современной западной литературе. Гости мероприятия узнают, как отображаются в современной европейской и американской литературе модели взаимоотношений представителей разных культур, проблемы расовой, этнической, региональной и религиозной идентификации. Лекцию прочитает известный мурманский филолог Марина Наумлюк.

Начало сегодня в 18:00.





