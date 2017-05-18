Новости УФССП России по Мурманской области

В межрайонном отделе судебных приставов по г. Снежногорску и г. Гаджиево ЗАТО Александровск и ЗАТО п. Видяево находилось на исполнении исполнительное производство в отношении жителя города, обязанного по решению суда к уплате алиментов.

В целях установления причин неуплаты алиментов от должника было получено объяснение, в котором он сообщил, что в рамках возложенных на него судом обязательств перечислял денежные средства непосредственно своей бывшей супруге.

Вместе с тем данный факт не подтвердился. Стало ясно, что должник пытался обмануть судебного пристава, введя его в заблуждение.

В ходе проведения дальнейших мероприятий, направленных на исполнение решения суда, должник был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и получил наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Однако должник, преследуя цель избежать назначенного наказания, сменил место жительства и переехал в другое муниципальное образование Мурманской области.

Уловка не сработала. Судебный пристав без труда установил новое место жительства должника.

В настоящее время в отношении беглеца возбуждено уголовное дело в соответствии со ст. 157 УК Российской Федерации.

Пресс-служба УФССП России по Мурманской области