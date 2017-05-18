Владимир Волков.

В рамках рабочей поездки в Печенгский район губернатор Марина Ковтун провела совещание с главами городов и поселков района по реализации программы благоустройства. В ней участвуют Заполярный, Никель, Корзуново и Печенга. Порядок цифр в целом по региону следующий: доля средств из федерального бюджета - более 115 миллионов рублей, из областного на те же цели превышает 102 миллиона рублей. 2/3 субсидии на благоустройство дворов, 1/3 – центральных улиц, площадей, набережных. Глава региона подчеркнула, что жители в ближайшее время должны увидеть результаты работы по благоустройству территорий, городов и поселков.