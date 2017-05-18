Рабочая поездка губернатора Марины Ковтун в Печенгский район

Владимир Волков.

Сегодня губернатор Марина Ковтун работает в Печенгском районе. В центре внимания – вопросы благоустройства, развитие спортивной инфраструктуры, организация медицинской помощи. Губернатор проведет совещание с главами городов и поселков района по реализации программы благоустройства муниципальных образований, посетит крытый хоккейный корт в Заполярном и спорткомплекс "Металлург" в Никеле, там же осмотрит объекты больничного городка и проведет совещание по организации медпомощи жителям района.