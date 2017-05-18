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18.05.2017 09:21

В Мурманской области, на основании вердикта коллегии присяжных заседателей, суд приговорил к 18 годам лишения свободы жителя села Лувеньга Кандалакшского района за совершение двойного убийства

Ранее, четвертого мая 2017 года, следственным управление СК РФ по Мурманской области размещалась информация о вынесении обвинительного вердикта жителю села Лувеньга Кандалакшского района Мурманской области И.П. Гагарину. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц).

Следствием и судом установлено, что первого января 2016 года, в ходе распития спиртных напитков в квартире одного из домов, расположенном по площади Мира в селе Лувеньга, между Гагариным и его знакомыми, возникла ссора, в ходе которой злоумышленник, топором, нанес многочисленные удары в область головы и лица потерпевшим, от которых мужчина и женщина, 1971 годов рождения, скончались на месте. С целью сокрытия следов совершенного преступления, Гагарин попытался предпринять меры к их уничтожению. 
На основании вердикта присяжных заседателей Гагарин И.П. приговорен судом к 18 годам лишения свободы с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

СУ СК РФ по Мурманской области 
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