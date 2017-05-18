В Кандалакше молодая девушка перевела неизвестной 4500 рублей в счет оплаты аренды за квартиру

Елена Ястребова.



В отдел полиции обратилась молодая девушка. Она рассказала, что на одном из сайтов нашла объявление о сдаче жилья. Предложение было выгодным и северянка созвонилась с хозяйкой. Та объяснила, что желающих снять недорогое жилье много. И чтобы квартира не "ушла", необходимо перевести 4500 рублей. Девушка так и сделала. После "удачной сделки" она пришла по указанному адресу. Но как оказалось, данную квартиру никто не сдавал и объявление на сайте не подавал. А она оказалась очередной жертвой мошенников. Возбуждено уголовное дело.

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