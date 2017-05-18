Медицинский десант в Печенгской ЦРБ. Экспертный совет регионального министерства здравоохранения вместе с общественниками оценили качество оказания амбулаторной помощи в поселке Никель

Любовь Дубова.

Медицинский десант в Печенгской ЦРБ. Экспертный совет регионального министерства здравоохранения вместе с общественниками приехали в Никель, чтобы лично оценить качество оказания амбулаторной помощи в поселке. Причина - накопившиеся обращения жителей и сотрудников поликлиники, которая в прошлом году переехала в районную больницу.

Первая остановка - в самом центре Никеля. Жилой дом, где до недавнего времени медицинскую помощь получали почти 10 тысяч жителей поселка.

В этих помещениях располагалось поликлиника Никеля, она работала здесь с 80-х годов и в декабре 2016 года переехала.

Тесные кабинеты, специфический запах, обвалившаяся штукатурка в прошлом. Сегодня пациентов встречает дружелюбный персонал "открытой" регистратуры.

Регистратор ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" Лариса Втюрина: "С восьми утра открываем поликлинику и до двадцати одного".

После переезда поликлиника стала частью терапевтического отделения большого больничного городка, где сконцентрированы все силы для оказания врачебной помощи.

Главный врач ГОБУЗ "Печенгская ЦРБ" Николай Полудненко: "Пришел, разделся. Начиная от сдачи анализов до госпитализации - все под одной крышей".

Транспортную доступность наладить еще предстоит. При этом решена важнейшая задача - учреждение соответствует современным требованиям.

Главный врач "ГОБУЗ "Мурманская областная клиническая больница им. Баяндина" Александра Будова: "Стандарт оказания медпомощи подразумевает несколько компонентов - это наличие площадей и помещений, и это наличие людей, которые будут там работать и эту медпомощь оказывать".

Кадровый вопрос стоит остро. Укомплектованность штата - чуть больше 50 процентов Это создает очереди и влияет на загруженность врачей: "У нас идет больше, чем записано, чем по норме положено".

Председатель комитета по вопросам безопасности, военно-промышленного комплекса, делам военнослужащих и ЗАТО Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Михаил Ильиных: "Хорошие оклады, хорошие стимулирующие выплаты, тогда люди сюда будут приезжать, квартирами мы пока обеспечить можем всех".

Задача экспертного совета регионального минздрава - оценка ситуации. Чтоб на ее основе помогать в решении проблем.

Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин: "Наши коллеги поставили вопросы о дальнейшем улучшении материально-технической базы учреждения, где мы сейчас находимся. Необходим ремонт кровли, необходимо решить специфические, но очень важные вопросы рентгендиагностики".

Обновление поликлиники - один из этапов повышения качества медицинского обслуживания в Печенгском районе.