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18.05.2017 14:40

В Мурманском областном театре кукол завершилась акция «Купи билет ветерану»

В начале мая Мурманский областной театр кукол запустил акцию «Купи билет ветерану». Каждый желающий мог приобрести билет для ветерана Великой Отечественной войны на театральный вечер «Жизнь как песня», посвященный творчеству Леонида Утесова.

В акции приняли участие сотрудники Росгвардии по Мурманской области, известные журналисты и жители Заполярья. Каждый, кто приобретал билет подписывал его словами благодарности ветеранам за мирное небо над головой!
Всего было продано 20 билетов!
«Считаю, что участие в таких акциях, в очередной раз показывает важность заботы о ветеранах Великой Отечественной войны. Наша самая главная задача сделать так, чтобы легендарный подвиг русского солдата не был забыт. А сохранение духа война - победителя, может быть привито нам только старшим поколением», - прокомментировал начальник отдела кадров и взаимодействия со СМИ Управления Росгвардии по Мурманской области подполковник полиции Константин Перминов.

Мурманский областной театр кукол
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