18 мая – Международный день музеев

Уважаемые музейные работники! Поздравляем вас с профессиональным праздником – Международным днем музеев!

Систематизация культурных и исторических ценностей, сохранение для будущих поколений несметных сокровищ, созданных предыдущими поколениями, научно-исследовательская и просветительская работа – эти задачи также лежат на ваших плечах. Их решение невозможно без готовности к поистине подвижнической деятельности, преданности любимому делу и самоотдаче.

Благодаря вашим усилиям сохраняются и становятся доступными материальные и духовные ценности, накопленные человечеством в предыдущие эпохи. В нашем Заполярном крае эта работа имеет свои особенности. Совсем недавно мы отметили 100-летие Мурманска, а уже через год нам предстоит отметить 80-летие области. И каждый прожитый год, память о нем, о наших свершениях и достижениях сохраняется вами как основа движения в будущее.

Спасибо вам за ваш труд, за преданность профессии, за готовность хранить и передавать будущим поколениям историю родной земли. От всей души желаем вам новых исторических открытий, ярких творческих озарений, исследовательской удачи, здоровья, счастья и мира вашим семьям!



Губернатор Мурманской области Марина Ковтун

Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой

Федеральный инспектор по Мурманской области Андрей Бодягин