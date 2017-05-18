В Мурманской области СКР проверит информацию, опубликованную в СМИ, о демонстрации неуважительного поведения школьниками у памятного мемориала Герою Великой Отечественной войны в городе Ковдоре

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области проводится процессуальная проверка по информации, опубликованной в сети «Интернет», выявленной в ходе мониторинга СМИ, о вызывающем поведении подростков 9 мая 2017 года у памятника Герою Советского Союза Ф.Ф. Коновалову в городе Ковдоре.

В ходе проверки следствием будет дана правовая оценка действиям молодых людей, установлены причины и мотивы, побудившие их к совершению правонарушения. По завершении проверки следствием будет принято процессуальное решение.



СУ СК РФ по Мурманской области