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17.05.2017 20:00

Губернатор Марина Ковтун поручила администрации Мурманска сформулировать четкую программу улучшения облика города

Вопросы благоустройства и улучшения качества городской среды на территории муниципального образования город Мурманск стали темой рабочего совещания губернатора Марины Ковтун с руководителями профильных региональных ведомств и администрации города.

Участники обсудили состояние и облик городских зданий разных форм собственности, меры по предотвращению причинения вреда имуществу, жизни и здоровью граждан, связанного с плохим состоянием элементов фасадов некоторых домов, реализацию в муниципалитете приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», а также возможные пути решения имеющихся проблем.

Открывая обсуждение, глава региона подчеркнула, что благоустройство городской среды играет большое значение в качестве жизни граждан и является проявлением прямой заботы власти о людях.

Губернатор отметила необходимость комплексного подхода к улучшению качества городской среды и подчеркнула, что ждет – прежде всего, от руководства муниципалитета – четкой программы изменения облика города.

«К сожалению, порядка в Мурманске в последнее время не хватает. Дальше с этим мириться просто нельзя. Люди не понимают, что происходит – почему их город ветшает у них на глазах и никто не предпринимает никаких усилий, чтобы с этим бороться, никто не дает этому должной оценки. Я понимаю, что целиком и полностью это полномочия муниципалитета, но как глава субъекта уже не могу не реагировать», – сказала Марина Ковтун.

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