На заседании профильной межведомственной комиссии обсудили исполнение в регионе "майских" Указов президента

Алексей Елкин.

Исполнение в регионе "майских" Указов президента сегодня обсудили на заседании профильной межведомственной комиссии. Провела его губернатор Марина Ковтун. Состав - расширенный, с участием руководителей муниципалитетов. Отмечено, большая часть пути уже пройдена и, обозначив "проблемные зоны", важно наметить дальнейшие действия. Как подчеркнула губернатор, по исполнению "майских" Указов Мурманская область всегда демонстрировала хорошие результаты. Задача - не снижать темп.

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун: "Хочу особо подчеркнуть, что результаты должны быть не для отражения их на бумаге. Они должны действительно быть ощутимы гражданами, бизнес-сообществом. Таков посыл и президента России, правительства Российской Федерации. Мы его должны исполнять неукоснительно. Поэтому я прошу обратить на это самое пристальное внимание".







