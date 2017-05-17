Еще одна победа мурманских юмористов. "Морская академия" - в полуфинале первой лиги КВН

Наталия Бурдина.

Сегодня глава заполярной столицы Дмитрий Филиппов поздравил мурманских КВН-щиков с очередной победой. "Морская академия" приняла участие в одной четвертой Первой Лиги Клуба Веселых и Находчивых. Северяне соперничали с командами из Ульяновска, Челябинска, Краснодарского края, Елабуги и Москвы. Наши заняли первое место. Глава Мурманска пожелал команде дальнейших успехов и пообещал в качестве зрителя побывать на полуфинале КВН в Москве. В ответ "Морская академия" вручила Дмитрию Филиппову фирменный свитер.

Участник команды КВН "Морская академия" Сергей Сачков: "Дальше нас ждет полуфинал, который пройдет осенью, в сенябре мы снова поедем в Казань, потом нас ждет фестиваль в Сочи, а а перед этим мы надеемся что насжде еще и финал первой лиги, мы планируем сыграть максимальное количество игр в этом сезоне для того, чтобы предстать на фестивале в Сочи".





