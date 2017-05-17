Непревзойденный мастер раскрывать человеческие души. Воплощение безупречного стиля, чистого голоса и особого обаяния. Ирина Алексеева - героиня рубрики "ГТРК "Мурман" - 60"

Яков Осетров.

Мы продолжаем рубрику, посвящённую предстоящему юбилею Мурманской студии телевидения. Для северян она стала первым окном в большой мир, и вот уже почти 60 лет рассказывает об интересных людях, о событиях, поднимает актуальные проблемы. Всё это стало возможным благодаря труду многих людей, которые создавали телевидение. Их опыт ценен и сегодня. Белокурая красавица ГТРК - Ирина Алексеева, для нас - эталон работы в кадре.

Ирина Алексеева: "55 лет минуло со Дня победных салютов 1945 года - более полувека. Ощущение такое, что чем дальше от войны, тем важнее и нужнее для нас эта Победа".

Ирина Алексеева посвятила Мурманской студии телевидения четверть века. Была как ведущей, так и корреспондентом. Коллегам и зрителям запомнилась как непревзойдённый мастер раскрывать человеческие души. Она обожала общаться с людьми. И остается такой до сих пор.

Ирина Алексеева: "Стала интересоваться непростой судьбой ребят-беспризорников, занималась детской преступностью".

Ирина Анатольевна - воплощение безупречного стиля, чистого голоса и особого обаяния, за которое её полюбили несколько поколений северян. Она хорошо помнит то время, когда "голубые экраны" ещё были чёрно-белыми, а хорошая аппаратура - редкостью. Вспоминает, как удивился однажды гость из Японии, когда увидел, на чём они работают.

Ирина Алексеева: "Когда вдруг заверещала эта камера, то старичок просто рухнул со стула. А кто-то из зарубежной делегации просил продать кинокамеру как некий реликт".

Даже на такой технике в эфир выпускали десятки программ на любой возраст и вкус. Сложные тексты учили наизусть. Дефицитную кинопленку проявляли по 3 часа, экономили каждый кадр, и чтобы избежать дублей, прежде, чем начать запись, к каждому человеку подбирали свой ключик. Так что каждый корреспондент учился быть психологом.

Ирина Алексеева: "Работа на телевидении - это все-таки лучшая часть моей жизни, без сомнения, потому что эта профессия дарит такое количество встреч, и не только с крупными политиками, с народными артистами, но и с людьми очень мужественных рабочих профессий".

Сюжетов о людях незаметных профессий, на взгляд ветерана студии, сегодня не хватает, но потенциал журналистов она оценивает очень высоко.

Ирина Алексеева: "Я с интересом смотрю и сегодняшние выпуски ГТРК "Мурман". Мне кажется, что здесь работает крепкая, профессиональная команда".

Самое главное, что наша команда готова искать новые темы и вкладывать в каждый сюжет и время, и опыт, и главное - душу. Так, как этому нас учили наши предшественники. Для наших любимых зрителей. Каждый день.





