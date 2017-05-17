Открытая властьСобытия неделиПарламентские ВестиВ эфире - МурманскВремя Арктики
17.05.2017 18:20

Команда Мурманской области выступает в семи компетенциях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Краснодаре начались самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) принимают участие студенты средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьники от 10 до 17 лет.

К соревнованиям по 109 компетенциям приступили 950 студентов и 300 школьников, представляющих разные регионы России. Представители Мурманской области выступают в трех компетенциях основных соревнований («Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Сетевое и системное администрирование») и четырех компетенциях соревнований JunioSkills (Мобильная робототехника 10+, Мобильная робототехника 14+, Интернет вещей 10+, Электромонтаж 14+).

Трехдневная конкурсная программа насыщена сложными, но очень интересными заданиями, для выполнения которых участникам потребуются не только глубокие профессиональные знания и уверенное владение специальными навыками, но и самообладание, собранность, неординарность мышления и творческий подход.

Имена победителей станут известны 19 мая на церемонии закрытия Национального чемпионата.

/ Министерство образования и науки Мурманской области /
← назад к списку
нам 60 лет
Реклама
Онлайн
WEB-камера
Мурманск
Наши успехи
SMS портал и телефон +7 911 311 07 07
641 111
рекламодателям +7 911 308 02 78
685 205
Программа передач
год экологии
время саами
Радиостанция "Атлантика"
Курс валют Доллар = 56.26
Евро = 62.04
НАШИ КОЛЛЕГИ
Баренц Медиасфера
МЫ В СОЦСЕТЯХ
Архив новостей ▾
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Архив событий и программ ▾





















© 2017 «Государственный интернет-канал «Россия» 2001 - 2017. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22 августа 2014 года. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет.