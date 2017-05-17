Команда Мурманской области выступает в семи компетенциях финала V Национального чемпионата «Молодые профессионалы»

В Краснодаре начались самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по стандартам WorldSkills. В финале V Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) принимают участие студенты средних профессиональных образовательных учреждений в возрасте от 16 до 22 лет, а также школьники от 10 до 17 лет.



К соревнованиям по 109 компетенциям приступили 950 студентов и 300 школьников, представляющих разные регионы России. Представители Мурманской области выступают в трех компетенциях основных соревнований («Преподавание в младших классах», «Дошкольное воспитание», «Сетевое и системное администрирование») и четырех компетенциях соревнований JunioSkills (Мобильная робототехника 10+, Мобильная робототехника 14+, Интернет вещей 10+, Электромонтаж 14+).



Трехдневная конкурсная программа насыщена сложными, но очень интересными заданиями, для выполнения которых участникам потребуются не только глубокие профессиональные знания и уверенное владение специальными навыками, но и самообладание, собранность, неординарность мышления и творческий подход.



Имена победителей станут известны 19 мая на церемонии закрытия Национального чемпионата.



/ Министерство образования и науки Мурманской области /