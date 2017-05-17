Обновлены электронные услуги в сфере занятости

В целях повышения качества электронных услуг завершено обновление электронных сервисов для региональных услуг в сфере занятости. Новые электронные формы заявлений на получение услуг доступны на региональном портале электронных услуг Мурманской области 51gosuslugi.ru.
В настоящее время в электронном виде оказываются услуги:
Приём заявлений и организация временного трудоустройства
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан
Прием заявлений об участии в оплачиваемых общественных работах и предоставление информации об организации таких работ
Получение рекомендации по выбору сферы деятельности, трудоустройства, возможных направлений профессионального обучения
Содействие гражданам в поиске подходящей работы
Получение информации о социальных выплатах гражданам, признанным в установленном порядке безработными
Получение информации о положении на рынке труда
О ходе исполнения услуг заявители информируются по электронной почте или SMS-сообщением - на выбор заявителя. Доступ к услугам имеют только зарегистрированные пользователи ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации). Для регистрации необходимо обратиться в центр регистрации, перечень центров и режим работы доступы на региональном портале электронных услуг в разделе «Зарегистрироваться».
/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /