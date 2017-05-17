Обновлены электронные услуги в сфере занятости

В целях повышения качества электронных услуг завершено обновление электронных сервисов для региональных услуг в сфере занятости. Новые электронные формы заявлений на получение услуг доступны на региональном портале электронных услуг Мурманской области 51gosuslugi.ru.



В настоящее время в электронном виде оказываются услуги:



Приём заявлений и организация временного трудоустройства



Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан



Прием заявлений об участии в оплачиваемых общественных работах и предоставление информации об организации таких работ



Получение рекомендации по выбору сферы деятельности, трудоустройства, возможных направлений профессионального обучения



Содействие гражданам в поиске подходящей работы



Получение информации о социальных выплатах гражданам, признанным в установленном порядке безработными



Получение информации о положении на рынке труда



О ходе исполнения услуг заявители информируются по электронной почте или SMS-сообщением - на выбор заявителя. Доступ к услугам имеют только зарегистрированные пользователи ЕСИА (единой системы идентификации и аутентификации). Для регистрации необходимо обратиться в центр регистрации, перечень центров и режим работы доступы на региональном портале электронных услуг в разделе «Зарегистрироваться».



/ Комитет по развитию информационных технологий и связи Мурманской области /



