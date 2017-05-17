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17.05.2017 17:33

Руководство Мурманского морского рыбного порта рассказало об итогах работы за 2016 год и перспективах развития на ближайшее время

Андрей Зайцев.

Руководство Мурманского морского рыбного порта сегодня рассказало журналистам об итогах работы за 2016 год и перспективах развития на ближайшее время. Главное, на что делается ставка портовиков - обновление технических мощностей предприятия, скорость обработки судов, инвестиции в текущий и капитальный ремонты. Так, впервые за 24 года, приобретён новый портальный кран "Альбатрос", в настоящее время ведутся монтажные работы. К работе он приступит в следующем месяце. Грузоподъёмность - до 20 тонн. Приспособлен к работе в северных условиях, как и современные электропогрузчики. Маленькие с виду, мощные внутри. К тому же, превосходящие по характеристикам своих именитых коллег. Высота подъёма 2 тонн - 4,5 метра.   
Заместитель главного инженера АО "Мурманский морской рыбный порт" Игорь Поляков: "Механики все утверждают, что машина ремонтопригодная, в отличие от современных японских. И особых проблем они нам не предоставляли".
Порт продолжает испытывать экономические сложности. По словам представителей совета директоров, после приватизации до сих пор существуют проблемы по правам и обязанностям хозяев, нередко не удаётся заранее выстроить график заходов под разгрузку рыболовецких судов, жилфонд сегодня крайне тяжёлая ноша. На вопрос - зачем же была совершена покупка предприятия, ответ прозвучал - на перспективу.
Председатель совета директоров АО "Мурманский морской рыбный порт" Александр Романов: "По данным, подтверждённым исследователями, к 2030-2035 годам Северный морской путь должен быть свободным ото льдов в навигационный период не месяц-полтора, а от 4 до 5 месяцев".
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