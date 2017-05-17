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17.05.2017 15:55

Беречь здоровье с самого раннего возраста. Воспитанники мурманского детского сада №95 узнали, кто такой зубной врач и почему его нужно посещать

Наталия Бурдина.

Кто такой зубной врач и почему его нужно посещать как минимум дважды в год? Об этом сегодня узнали воспитанники мурманского детского сада №95. В гостях у малышей побывала руководитель муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова. Она рассказала ребятам как правильно ухаживать за полостью рта, чтобы не было кариеса. Также дети узнали о строении зубов. Занятие прошло интересно и весело - в игровой форме. Беречь здоровье нужно с самого раннего возраста. Эту прописную истину знают все, но вот соблюдает, к сожалению, далеко не каждый.
Директор муниципальной стоматологии Татьяна Елпанова: "Прежде, чем с детьми беседы беседовать, надо, конечно, с родителями в первую очередь, и неплохо бы было, если бы такие мероприятия организовывали садики, для в первую очередь родителей. А потом уже приучали детей постепенно, с 2,5 лет ухаживать за своей полостью рта, потому что мы - единое целое, и ухаживание за полостью рта имеет немаловажное значение для всего нашего организма".
Подобные "Уроки здоровья" в детском саду №95 - обычная практика. Главная задача воспитателей и приглашенных специалистов - доступно объяснить малышам, что такое правильный образ жизни и почему так важно его соблюдать. В дошкольном учреждении есть "Уголок здоровья", где представлены всевозможные игры и пособия на эту тему. Также в расписании дня дошколят обязательно занятия спортом.
Заведующая ДОУ № 95 г. Мурманска Марина Машихина: "У нас прекрасный спортивно-физкультурный зал, который оснащен всем необходимым. Детки с удовольствием занимаются на спортивных тренажерах и занимаются в спортивных секциях, это у нас степ-аэробика ведется, ритмопластика . Сейчас мы перешли на летнюю сетку занятий, которая включает в себя больше двигательной активности, несмотря на наши погодные условия, более частое пребывание детей на улице".
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