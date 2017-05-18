Вопросы финансирования социальной сферы и медицины Мурманской области обсудили депутаты регионального парламента

Владимир Волков.

На заседании профильного комитета прозвучало - готовятся изменения в программу индексации социальных выплат, в том числе материнского капитала, а также другие законопроекты, реализация которых потребует больших вложений. Что касается медицины, то все текущие обязательства сохранены в полном объеме. Не исключено, что в конце мая, при очередной корректировке областного бюджета, появятся новые финансовые возможности.

Председатель комитета по социальной политике и охране здоровья Мурманской областной Думы (фракция "Единая Россия") Надежда Максимова: "Радует, что принято предварительное решение по направлению средств на ангиограф для областной больницы, это аппарат, который обслуживает всю область, и помогает нам сократить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний".





